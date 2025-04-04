Главные новости к утру 4 апреля

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что встретился в Вашингтоне с «ключевыми членами администрации» США. Они обсуждали в том числе возобновление прямого авиасообщения и урегулирование на Украине. Глава РФПИ утверждает, что многие страны хотят сорвать восстановление диалога России и США.

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, который был отстранен от власти в декабре. В стране должны пройти внеочередные президентские выборы — они могут состояться 3 июня.

На подлете к Москве сбили беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

Как узнал «Ъ», Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с жалобой агентов на ТКП — оператора взаиморасчетов на воздушном транспорте — за оплату оформления билетов после отмены так называемой «таксы ZZ». ТКП ввела более дорогой сбор за информационно-технологическое обслуживание.

Верховный суд РФ разрешил гражданам судиться с иностранными банками в российских судах. Решение вынесли по делу москвича, который в 2022 году отрыл в банке «Кыргызстан» три счета, но банк в одностороннем порядке списал все средства.

По данным «Ъ», Валерия Федякина, известная как Битмама, дала показания по своему делу. Фигурантка, называющая себя экспертом в области криптовалюты и обвиняемая в хищении 2,2 млрд руб., заявила, что сама стала жертвой партнеров.

Один из шести российских моряков, пострадавших от взрыва и пожара на рефрижераторном судне «Crystal Asia» близ Южной Кореи, умер в больнице. ЧП случилось 26 марта, на борту было 23 члена экипажа, 22 из них — граждане РФ.

В первом квартале 2025 года более 48% жилых новостроек в России сдали в эксплуатацию с нарушением первоначальных сроков, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков для «Ъ». Это максимальное значение за последние четыре года.

Как выяснил «Ъ», в России выросло количество контрактных производств электроники, которые позволяют снизить себестоимость производства на 20–30%. В связи с этим бренды техники, имеющие собственные предприятия, загружены менее чем на 50%, рассказали участники рынка.