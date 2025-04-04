На подлете к Москве сбит беспилотник

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Временно приостановили работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

14 марта над Московским регионом сбили четыре дрона, сообщало Минобороны. В Новой Москве обломки БПЛА упали на частный дом, в Москве дрон повредил кровлю многоквартирного дома. В Подмосковье два беспилотника упали на стройплощадки.