Умер моряк, пострадавший от взрыва на российском судне вблизи Южной Кореи

Один из шести российских моряков, пострадавших от взрыва и пожара на рефрижераторном судне «Crystal Asia», умер в больнице. Об этом сообщила Госинспекция труда в Приморском крае.

26 марта в 7:14 по местному времени (1:14 мск) случился пожар на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia». Инцидент произошел в 8 км от порта Камчхон (город Пусан) Южной Кореи. В результате получили ранения шестеро членов экипажа. Двое из них были в тяжелом состоянии, сообщало посольство РФ со ссылкой на информацию местной морской полиции.

По информации дипломатов, на «Crystal Asia» находилось 23 члена экипажа, 22 из них — граждане РФ. Пострадавшие моряки были госпитализированы в медицинские учреждения Пусана. Портом приписки «Crystal Asia» является Владивосток, судовладелец — ЗАО «Транс винд флот».

По данным Госинспекции труда, в помещении машинного отделения «Crystal Asia» произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности турбины главного двигателя. Затем начался пожар, который экипаж потушил. Судно, построенное в 1993 году в Японии, отбуксировано южнокорейскими спасателями в Пусан. Ведомство проводит расследование ЧП.

Алексей Чернышев, Владивосток