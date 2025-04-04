Глава РФПИ: многие страны хотят сорвать восстановление диалога России и США

Многие страны предпринимают попытки помешать восстановлению отношений между Россией и США, утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. О каких странах речь, он не уточнил.

«Безусловно, видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог, пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать»,— заявил глава РФПИ журналистам по итогам поездки в Вашингтон.

Господин Дмитриев рассказал в том числе о «скоординированной кампании» в СМИ, но примеров этого не привел. «Мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, как-то плохо охарактеризовать Россию или руководителей России... Самый лучший способ побороть эту дезинформацию — это прямой диалог»,— уверен он.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон после февраля 2022 года. Он встретился в том числе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Глава РФПИ назвал одной из главных тем переговоров с американской стороной восстановление отношений Москвы и Вашингтона. Также они работают над возобновлением прямого авиасообщения.

О поездке главы РФПИ — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».