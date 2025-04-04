Верховный суд разрешил судиться с иностранными банками в российских судах

Верховный суд России постановил, что россияне вправе обращаться в российские суды для защиты своих прав в спорах с иностранными банками. Решение вынесли по делу москвича, который в 2022 году отрыл в коммерческом банке «Кыргызстан» три счета в различной валюте. Однако банк в одностороннем порядке списал все средства.

Мужчина направил претензию представительству ответчика в России, но ему не ответили. После этого он подал иск в суд, однако его не стали рассматривать. Как пояснил суд, представительство ответчика в Москве самостоятельным юрлицом не является. Также из договора между банком и клиентом следует, что отношения между ними регулируются законодательством Киргизии.

Истец оспорил это решение в судах трех инстанций. Верховный суд счел, что российские суды могут рассматривают дела с участием иностранных лиц, если в России у них есть представительство или имущество либо они распространяют рекламу для российских потребителей (например, с указанием цен в рублях).

Стороны могут заключить соглашение о выборе применимого права, но такой документ «не является препятствием для применения судом средств защиты прав потребителя», отмечается в определении судебной коллегии по гражданским делам. Верховный суд направил дело в Замоскворецкий суд Москвы, обязав рассмотреть его по существу, передает «РИА Новости».

Как выяснил «Ъ», последняя практика по делам о признании в РФ решений зарубежных судов и арбитражей по спорам с российскими лицами говорит о разных подходах в зависимости от места разбирательства и национальности судьи.

Подробности — в материале «Ъ» «Презумпция предвзятости».