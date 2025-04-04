Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняты ограничения на полеты

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы отправили 22 самолета.

Аэропорты приостановили работу сегодня, 4 апреля, около 00:30 по мск. Мэр Москвы Сергей Собянин после этого сообщил, что на подлете к столице сбили один беспилотник. Внуково возобновил отправку рейсов в 1:11 по мск, но каждый вылет согласовывали дополнительно для обеспечения безопасности.