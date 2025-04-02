Дмитриев фразой «может быть» ответил на сообщение CNN о встрече с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал публикацию CNN о своем возможном визите в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Может быть. Сопротивление в диалоге между США и Россией – реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми установками. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности?» — написал господин Дмитриев.

Сегодня, 2 апреля, телеканал CNN сообщил, что Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон на этой неделе. Темой переговоров собеседники телеканала называли «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне».

18 февраля Кирилл Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Тогда телеканал CNN сообщал, что господин Дмитриев был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.