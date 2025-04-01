Единороссы обучат бизнесу ветеранов спецоперации

Главным критерием оценки эффективности партийной программы «СВОй бизнес» станет доля успешных предприятий, открытых ее выпускниками. Об этом 1 апреля рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с представителями бизнес-объединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программа ориентирована на обучение ветеранов спецоперации (СВО) предпринимательским навыкам. По словам господина Якушева, в Рязанской области, где «СВОй бизнес» был запущен в пилотном режиме, участие в обучении приняли около 20 человек. 31 марта он был запущен в Татарстане. Далее программа появится в Северной Осетии и Приморском крае, после чего будет тиражирована на остальные регионы. «Важно, чтобы выпускники получали методическую и консультационную поддержку на всех этапах открытия дела»,— отметил господин Якушев.

Задача организаторов «не просто обучить азам», подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич: «Нам важно, чтобы были проекты». Регионы готовы предоставлять ветеранам льготные кредиты, заверил он, а корпорация, в свою очередь, готова в будущем давать выпускникам гарантии под такие займы. «Это и региону проще, потому что риски хеджируются, и предпринимателю понятнее, когда мы вместе с ним будем структурировать проект и, как следствие, внимательно смотреть, чтобы он был реализован»,— отметил господин Исаевич.

Один из выпускников пилота в Рязани, бизнесмен Алексей Шуйчиков, который по возвращении из зоны боевых действий запустил чебуречную, рекомендовал партийцам активнее информировать о существующих мерах поддержки, «сокращать путь» между бюрократами и потенциальными предпринимателями, а также расширить соцконтракт, по которому займы выдаются только нуждающимся, на всех ветеранов СВО. Ранее такое направление соцконтрактов анонсировал президент России Владимир Путин.

Григорий Лейба