Генпрокуратура разъяснила сенаторам приоритеты надзора

Накануне ежегодного доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка, который 2 апреля будет представлен на заседании Совета федерации (СФ), в комитете СФ по конституционному законодательству и госстроительству прошло предварительное обсуждение документа с участием первого заместителя главы надзорного ведомства Анатолия Разинкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации

Для начала он вкратце отчитался о работе Генпрокуратуры в 2024 году. По его словам, надзорное ведомство уделяло повышенное внимание соблюдению избирательных прав граждан во время президентских выборов, а также обеспечению социальных гарантий участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. Кроме того, на особом контроле находились вопросы национальной обороны. «Выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании и расходовании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела»,— сообщил господин Разинкин.

Развивая тему прав участников СВО, глава комитета Андрей Клишас поделился историей из личной практики. По словам сенатора, к нему обратилась мать погибшего военнослужащего, которого начальство записало в дезертиры. «К сожалению, это неоднократный случай»,— подчеркнул господин Клишас, добавив, что проблема была решена только после его обращения к главному военному прокурору Валерию Петрову. «Это вопиющий факт»,— согласился Анатолий Разинкин.

Сенатор Руслан Смашнев поинтересовался, как надзорное ведомство относится к идее ввести уголовную ответственность за «искусственное создание доказательств в целях пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в разгроме нацизма, унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны с использованием СМИ». По мнению господина Разинкина, это было бы избыточно, поскольку защита исторической правды уже предусмотрена ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).

Наконец, сенатор Максим Кавджарадзе поинтересовался, как Генпрокуратура помогает выполнению гособоронзаказа. Анатолий Разинкин доложил, что во взаимодействии с оборонными предприятиями надзор в этой сфере осуществляется «фактически в круглосуточном режиме». «В том числе благодаря нашему вмешательству удалось не допустить критических ситуаций с недопоставками в войска вооружений и средств поражения»,— резюмировал первый заместитель генпрокурора.

Андрей Прах