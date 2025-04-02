Китайское и «Точка»

Рост рынка онлайн-торговли и интерес потребителей к азиатским товарам способствуют развитию сервисов трансграничной торговли. Так, банк «Точка» запустил платформу для предпринимателей по закупкам товаров в Китае и Индии. Их перепродажа на маркетплейсах остается выгодной за счет 80-процентной наценки селлеров. Но сдерживать развитие сервиса может замедление притока продавцов на крупнейшие платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк «Точка» запустил сервис по оптовой закупке товаров из Китая и Индии для предпринимателей, рассказали “Ъ” в самой компании. Там уточнили, что проект ориентирован в том числе на селлеров маркетплейсов, занимающихся перепродажей товаров из стран Азии. Число доступных направлений доставки в перспективе вырастет. К ним уже планируется добавить Южную Корею. Оборот сервиса «Точки» в этом году, согласно ожиданиям компании, составит 10 млрд руб.

Банк «Точка» специализируется на расчетном обслуживании и предоставлении сопутствующих сервисов для субъектов малого и среднего бизнеса. На март 2025 года занимает 30-е место в рейтинге Banki.ru с активами 317,3 млрд руб. По собственным данным, обслуживает 700 тыс. клиентов. «Точка» принадлежит консорциуму инвесторов, среди которых назывались холдинг «Интеррос», группа VK, 1C, и менеджменту.

Минимальная сумма заказа товара у поставщика через сервис «Точки» составит 500 тыс. руб. без учета затрат на логистику. Его размер может сильно варьироваться в зависимости от сезона и типа товара, поясняют в компании. Стоимость оформления таможенных документов и сборок при поставке при этом остается фиксированной. Зарабатывать сервис «Точки» планирует на комиссии, размер которой составит 5–10% от стоимости заказа и будет варьироваться исходя из его цены.

34,7 миллиарда долларов составил товарооборот КНР и России по итогам января—февраля 2025 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%.

Согласно подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот трансграничной торговли в онлайн-сегменте в прошлом году составил 270 млрд руб., увеличившись на 37,1% год к году. Но в структуре всего рынка доля показателя остается незначительной, составляя 3% от оборота, замечают в АКИТ. Совокупный объем онлайн-торговли за прошлый год, по данным организации, вырос на 41%, до 9 трлн руб.

В январе—феврале объем экспорта из Китая в Россию составил $14,9 млрд, сократившись на 11% год к году, следует из данных главного таможенного управления КНР.

Основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев замечает, что ассортимент товаров из Азии при этом крайне востребован российскими потребителями. Для селлеров он остается высокомаржинальным: в России его реализуют в среднем с 80-процентной наценкой. Эксперт отмечает, что за 2024 год число заказов на маркетплейсах товаров иностранного производства, в частности Китая, выросло на 60%. Это, по его словам, способствует росту услуг на подбор товаров со стороны продавцов. Закупочная стоимость продукции в странах производства примерно на 30% ниже, чем в России, говорит господин Шольчев. Эксперт предполагает, что пользование сторонними площадками будет выгодно даже с учетом комиссии.

Сложностью для развития нового направления «Точки» может стать высокая конкуренция.

На рынке представлено большое количество платформ, занимающихся трансграничными закупками, говорит президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Конкретных примеров игроков он не привел. Но эксперт не исключает, что для «Точки» основной целью станет удержание своей ключевой аудитории в одной экосистеме.

Другой риск — общее сокращение темпов развития бизнеса маркетплейсов. На платформы сейчас выходит все меньше селлеров, говорит господин Москаленко. По данным T-Bank eCommerce, темпы прироста числа селлеров за январь—сентябрь 2024 года сократились на 12 процентных пунктов, до 22% год к году. Рост рынка может замедлиться из-за эффекта высокой базы, а также уже высокой конкуренции. Малый бизнес и сам стал более активно производить продукцию, а не перепродавать ранее купленный товар. По итогам 2024 года количество производственных компаний увеличилось на 40%, считают в сервисе «МойСклад».

Алина Мигачёва, Виктория Колганова