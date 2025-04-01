«Челси» заработал на продаже своих женщин

Лондонский «Челси» обнародовал финансовую отчетность за 2024 финансовый год. Его прибыль до налогообложения составила почти £130 млн против убытка £90 млн за предыдущий отчетный период. Однако она является результатом, скажем так, занимательной бухгалтерии. Клуб просто «продал» свою женскую команду своей же материнской компании. Правила Английской премьер-лиги (АПЛ) такие ходы не запрещают. У Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) более жесткий подход к сделкам между аффилированными структурами. Ранее UEFA уже заявлял, что не станет учитывать средства, полученные от таких контрактов, при проверке соответствия клубов регламенту финансового fair play (FFP). Иными словами, «Челси» рискует столкнуться с санкциями UEFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женская команда «Челси» семь раз выигрывала чемпионат Англии, в том числе в прошлом сезоне

Фото: Action Foto Sport / NurPhoto Женская команда «Челси» семь раз выигрывала чемпионат Англии, в том числе в прошлом сезоне

Фото: Action Foto Sport / NurPhoto

Клуб Английской премьер-лиги «Челси» обнародовал финансовую отчетность, согласно которой дела у него идут блестяще. Из документа следует, что 2024 финансовый год команда завершила с впечатляющей прибылью £128,4 млн. Показатели «Челси» представляются еще более внушительными, если учесть, что позапрошлый финансовый год клуб закончил с убытком £90 млн. Не помешало «Челси» выйти в плюс даже то, что у команды снизились доходы в целом — с £512,5 млн в 2023-м до £468,5 млн в 2024-м. В клубе пояснили, что снижение доходов в основном вызвано неучастием команды в Лиге чемпионов.

Объясняются столь странные показатели тривиально. В отчетности отмечается, что клуб получил £152,5 млн дохода от продажи футболистов, еще £198,7 млн — от продажи дочерних структур. Ключевая среди них — женская команда. Последнее обстоятельство вызвало особенный интерес.

Дело в том, что женский коллектив, к слову, весьма успешный (команда семь раз выигрывала чемпионат Англии, на данный момент занимает шестое место в клубном рейтинге UEFA), был продан владельцами «Челси» фактически самим же себе.

Объясняется это просто. 38,5% бумаг «Челси» в равных долях принадлежат предпринимателям Тодду Бёли, Хансйоргу Виссу и Марку Уолтеру (остальными акциями владеет Clearlake Capital). Так вот женский клуб был продан компании BlueCo, учредителями которой являются те же самые физические и юридические лица, что названы выше. Стоимость «продажи» женской команды не уточняется. Но, по всей видимости, речь идет о £122,2 млн. Дело в том, что помимо женского клуба процедуре перекладывания из кармана в карман подверглись еще и два отеля, принадлежавших «Челси». Цена этой сделки называлась еще в прошлом году — £76,5 млн.

Очевидно, что без учета означенных £198,7 млн «Челси» закончил бы финансовый год с солидным убытком. Собственно, ради того, чтобы не отражать его в отчетности, и пришлось прибегать к занимательной бухгалтерии. В противном случае лондонцы могли бы столкнуться с санкциями со стороны АПЛ, в которой действует свод правил о прибыльности и финансовой устойчивости (PSR), похожий на принятый UEFA регламент FFP (последний помимо требований оставаться безубыточными значительно ограничивает возможности владельцев вливать деньги в клубы).

PSR разрешает сделки между клубами и аффилированными структурами — правда, в Англии проводят проверку соответствия цены рыночным реалиям.

Вероятно, из-за невозможности пройти таковую владельцы «Челси» отказались от идеи продать самим себе еще и тренировочную базу команды за £150 млн. Об этом еще в прошлом году сообщал эксперт по футбольным финансам Стефан Борсон, в свое время работавший финансовым консультантом «Манчестер Сити». Он же в своем аккаунте в соцсети Х в понедельник, 31 марта, отметил, что в истории с лондонской бухгалтерией есть и хорошие новости. «В реальности им не нужны были почти £200 млн, чтобы уложиться в правила,— написал он.— Хватило бы и £75 млн». «Тем не менее реальный операционный убыток клуба по-прежнему составляет около £200 млн. Столько же будет и в этом году»,— считает специалист.

Как видно, на уловки боссы «Челси» идут не от хорошей жизни. С 2022 года, когда Тодд Бёли и Ко приобрели клуб у Романа Абрамовича, только в покупку новых игроков было вложено более £1 млрд, но результата это не дало. В прошлом и позапрошлом сезонах до Лиги чемпионов лондонцы не добирались. В нынешнем первенстве они пока идут на четвертом месте, дающем право на выступление в главном еврокубке, но удержать его будет непросто. Все это негативно сказывается на финансовых показателях клуба, который приходится поддерживать за счет вливаний от владельцев.

Сложность в том, что если АПЛ закрывает глаза на откровенно сомнительные сделки внутри одной группы, то в UEFA к таким вещам относятся гораздо строже. Еще в прошлом году, когда стало известно об упомянутой продаже двух отелей, в UEFA пояснили, что не станут учитывать средства, полученные от нее, при расчете соответствия «Челси» регламенту FFP. «Обычно нарушение правил FFP не создает серьезных трудностей. Можно просто заплатить штраф и идти дальше,— пояснил Стефан Борсон.— Но чем чаще вы нарушаете правила, тем пристальнее к вам присматриваются, и тогда могут начаться проблемы».

За нарушение регламента FFP предусмотрен широкий спектр наказаний: от штрафа до запрета на выступления в еврокубках.

Александр Петров