Газ для потребителей в Германии с 2021 года подорожал на 80%

В Германии стоимость газа для частных потребителей с 2021 года увеличилась почти на 80%, следует из статистики агентства Destatis. По данным ведомства, цены во втором полугодии 2024-го выросли на 79,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупнейший энергоконцерн Германии прекратил закупки у «Газпрома» в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. До этого ФРГ закупала российский газ в течение 50 лет. Согласно статистике Destatis, в марте импортные цены на природный газ в ФРГ выросли на 40,5% в годовом выражении.

В марте газета Bild со ссылкой на источники писала, что США и Россия тайно обсуждают запуск «Северного потока-2». По данным издания, власти ФРГ рассматривают меры, чтобы предотвратить запуск газопровода. В этом же месяце в правительстве Германии заявили, что страна не планирует возобновлять поставки природного газа из России или восстанавливать газопровод «Северный поток-2». Вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что переговоров о поставках газа через Германию пока нет.

О поставках российского газа в страны Европы — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».