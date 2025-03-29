В свердловской Сысерти провели пикет против строительства мусорного полигона

Жители Сысерти (Свердловская область) 29 марта опять вышли на пикет против строительства в муниципальном округе мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», сообщили «Ъ-Урал» активисты. Люди пришли с плакатами и флагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено активистами Фото: предоставлено активистами

«Чтобы экология нашего района была сохранена. Мы надеемся, что врио губернатора услышит нас и поймет, что Сысертский район – это житница Свердловской области. Сысерть – это чистота, природа, аграрии»,– заявила одна из участниц пикета.

Напомним, мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год планируется построить к 2027 году. Проект реализует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. В конце прошлого года власти заявляли, что рассматривается несколько альтернативных площадок для строительства объекта. В начале этого года стало известно, что строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском городском округе значится в региональной программе в сфере обращений с отходами. Программа рассчитана на 2019-2030 годы. Тогда власти также заявили, что окончательное решение пока не принято.

Жителями также поднимался вопрос о проведении референдума, касательно строительства комплекса. Но в этом было отказано. В феврале суд признал незаконным отказ думы Сысерти в проведении референдума. Но в марте дума Сысертского муниципального округа направила апелляционную жалобу на решение Сысертского районного суда о повторном рассмотрении вопроса референдума по строительству на территории муниципалитета мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг».