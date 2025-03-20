Дума Сысерти обжаловала решение суда о новом рассмотрении вопроса по референдуму

Дума Сысертского муниципального округа направила апелляционную жалобу на решение Сысертского районного суда о повторном рассмотрении вопроса референдума по строительству на территории муниципалитета мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», следует из картотеки суда. В разговоре с «Ъ-Урал» председатель думы Илья Тугбаев отметил, что суд не установил нарушений в отказе представительного органа в проведении всеобщего голосования. «Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, относится к региональным полномочиям, а не к местным»,— пояснил он.

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Господин Тугбаев добавил, что суд не выявил нарушений в возможности рассмотрения вопроса по проведению референдума в закрытом режиме. «Суд лишь счел, что была нарушена процедура в части проведения закрытого заседания: именно тот факт, что по мнению суда, только один депутат Вадим Старков, в нарушение регламента, потребовал провести закрытое заседание. Но, по мнению думы, даже этого незначительного процедурного нарушения не было в реальности»,— подчеркнул он.

Спикер пояснил, что регламент думы предусматривает проведение закрытого заседания в связи с требованием председателя или более 1/3 от численности депутатов. «В нашем случае председатель вынес вопрос на утверждение, 11 депутатов, что более 1/3, проголосовали за проведение закрытого заседания. В связи с тем, что никакого нарушения не было, дума подала апелляцию»,— сказал Илья Тугбаев.

Господин Тугбаев добавил, что перед принятием решения о проведении закрытого заседания дума «более 10 раз собиралась с оппозиционной группой для различных консультаций и общений по вопросу экокластера». «Чаще всего несогласные граждане кричали, топали, хлопали и нарушали регламент. На сентябрьском заседании думы они захватили зал и, по сути, срывали заседание думы. В 11-ый раз провести заседание с жителями проблемы не было, но закон о защите персональных данных прямо обязывает все органы власти соблюдать режим защиты данных»,— пояснил председатель.

В Сысертском районном суде «Ъ-Урал» сообщили, что до 24 марта направят апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Построить на территории Сысертского района мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагал строительство полигона, в 2024 году министерство строительства области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. В январе приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, подписал тогда еще министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Согласно документу, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

Дума Сысерти рассматривала вопрос референдума на соответствие требованиям законодательства в сентябре 2024 года. В декабре депутат Алексей Бондарев направил в суд заявление об оспаривании решения представительного органа об отказе в проведении плебисцита. В феврале суд признал решение думы незаконным и обязал ее повторно рассмотреть вопрос, предлагаемый для вынесения на всеобщее голосование.

Василий Алексеев