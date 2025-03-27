Врио свердловского губернатора Дениса Паслера представят в Екатеринбурге 28 марта

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога представит врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге 28 марта, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Паслер уже попрощался с жителями Оренбуржья: он поблагодарил жителей за «огромный опыт» и поддержку, полученные им за шесть лет руководства регионом.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получил предложение от президента Владимира Путина стать врио губернатора Свердловской области вечером в среду, 26 марта. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Господин Путин принял отставку господина Куйвашева. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь.

Ирина Пичурина