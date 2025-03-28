Евросоюз начал формировать 17-й пакет санкций против России

Страны ЕС занялись подготовкой 17-го пакета антироссийских санкций, пишет EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, процесс хотя и начался, но находится на ранней стадии.

«Министерство иностранных дел и комиссия ЕС работают над этим... предложения, вероятно, будут представлены в начале лета»,— уточнил один из дипломатов.

Другой источник отметил, что составление нового пакета санкции может занять больше времени. Сейчас этот шаг ЕС выглядит скорее спекулятивным, добавил он. Собеседник EUObserver призвал наблюдать за процессом мирного урегулирования на Украине.

13 марта представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер подтвердила, что европейские страны обсуждают продление ограничений для России, смягчать их никто не намерен. При этом вопрос можно рассмотреть при согласии всего Евросоюза.

В прошлый раз ЕС ввел санкции против России 24 февраля, в третью годовщину СВО. Туда вошли банковский сектор, металлургия и логистика. В планы США также не входит снятие санкций с РФ, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. При этом, как пишет Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона возможно, если Москва согласится на прекращение огня.

Подробности — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».