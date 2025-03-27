Главные новости за 27 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Основателя и бывшего гендиректора ГК «Русагро» с активами в Черноземье отправили в СИЗО на два месяца.

Полицейский пострадал при ударе БПЛА в Суджанском районе Курской области.

Белгородской облсуд оставил под стражей бизнесмена, обвиняемого в хищениях на линиях обороны.

Липецкий министр экономического развития Кирилл Дождиков уходит в отставку.

Возбуждено дело о вандализме на кладбище в Орле, где похоронены участники СВО.

Александр Костомаров стал замсекретаря тамбовского отделения «Единой России».

Бывший тамбовский чиновник осужден за покупку некачественных квартир для сирот.

Бывший врио губернатора Белгородской области назначен замминистра экологии РФ.

Росприроднадзор установил, что земляные работы в Воронеже велись всего в 40 м от реки Усмань.

В Черноземье в 2024 году увеличилось потребление всех видов алкоголя.