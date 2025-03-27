Росприроднадзор: земляные работы в Воронеже велись в 40 м от реки Усмань

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ЦЧР) установило, что земляные работы в Железнодорожном районе Воронежа велись в 40 м от уреза воды реки Усмань. Там снят плодородный слой почвы на трех участках площадью 1 тыс., 1,1 тыс. и 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возобновившиеся работы у реки Усмань в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Возобновившиеся работы у реки Усмань в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Специалисты ЦЧР выдали собственнику участка предостережение о необходимости соблюдения Водного и Земельного кодексов РФ. «При подтверждении информации от Министерства природных ресурсов и экологии РФ о том, что работы проводятся без соответствующего согласования, управлением также будет рассмотрен вопрос о расчете размера ущерба почвам за снятие плодородного слоя»,— рассказали в ведомстве и добавили, что направили результаты проверки в региональное управление СКР и областной главк МВД «для принятия мер».

О земляных работах в районе реки стало известно вечером 19 марта. На следующий день их приостановили. Сегодня очевидцы сообщили о возобновлении мероприятий. По данным облправительства, в границы памятника природы областного значения «Река Усмань» они не зашли. Специалисты Росприроднадзора повторно выехали на место.

По данным «Ъ-Черноземье», работы на этом участке курирует владелец местного ООО «Спецавтострой» Станислав Вышлов. Он заявлял изданию, что до внимания со стороны властей и надзорных ведомств они производились в 1,5 км от реки, за пределами заказника. На этом месте планировалось построить площадку для пляжного волейбола. Заказчика работ господин Вышлов не раскрыл.

Алина Морозова