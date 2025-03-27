Александр Костомаров стал замсекретаря тамбовского отделения ЕР

В реготделении «Единой России» (ЕР) в Тамбовской области прошла партийная конференция. Как сообщили в партии, на ней изменился состав регионального политического совета и президиума регионального политического совета. В них вошел бывший вице-губернатор Липецкой области Александр Костомаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Костомаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александр Костомаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Костомаров стал четвертым заместителем секретаря реготделения Евгения Первышова. Как рассказывал «Ъ» еще в феврале, бывший вице-губернатор Липецкой области будет помогать врио губернатора с его предвыборной кампанией.

На конференции господин Первышов предупредил однопартийцев, что работать предстоит долго и напряженно. Всего работе конференции приняли участие более 120 делегатов, а также главы муниципальных округов, депутаты регионального заксобрания, муниципалитетов, секретари первичных отделений партии.

Александр Костомаров начинал карьеру в мэрии Челябинска, затем перешел в региональный исполком «Единой России». Оттуда по партийной линии отправился в Москву. В 2012 году возглавил администрацию губернатора Архангельской области, спустя полгода перешел в управление внутренней политики Подмосковья, а в 2016 году стал его руководителем в ранге областного вице-премьера. С января 2019 года Александр Костомаров в статусе первого вице-губернатора он курировал избирательную кампанию Игоря Артамонова в Липецкой области, в 2020-ом — кампанию Алексея Русских в Ульяновской области. В 2022–2024 годах он работал первым замруководителя администрации главы ДНР.

Подробнее о переходе политтехнолога в Тамбовскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий