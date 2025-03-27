Полицейский пострадал при атаке БПЛА в Суджанском районе Курской области

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Суджанском районе Курской области. В результате пострадал 26-летний сотрудник местного отдела полиции. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно»,— рассказал глава региона.

24 марта при атаке ВСУ на жилой массив в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. СКР возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Накануне стало известно о гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в приграничье Белгородской области.

Алина Морозова