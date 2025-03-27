Бывшего гендиректора «Русагро» с активами в Черноземье заключили под стражу

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему гендиректору ГК «Русагро» с активами в Черноземье Максиму Басову. Он проведет в СИЗО месяц и 29 суток, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Басов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Басов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ходатайство господина Басова и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, отклонили.

Уточняется, что бывший руководитель холдинга является вторым фигурантом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) и покушении на злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 201 УК РФ). Первым обвиняемым в деле выступает основатель «Русагро» Вадим Мошкович, которого сегодня заключили под стражу на тот же срок.

Оба фигуранта дела были задержаны накануне. В тот же день в ряде офисов группы провели обыски. Это подтверждали в ГК, утверждая, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью холдинга. Уточнялось, что руководство «Русагро» осталось на своих рабочих местах.

По версии следствия, при покупке холдинга «Солнечные продукты» фигуранты могли обмануть партнера, причинив тому ущерб более чем на 30 млрд руб. По данным «Ъ», уголовное дело было возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова, основавшего «Солнечные продукты».

Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ» «МВД-агро».

Алина Морозова