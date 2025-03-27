Возбуждено дело о вандализме на кладбище в Орле, где похоронены участники СВО

УМВД по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм; до трех месяцев ареста). В его основу легло повреждение двух могил на Наугорском кладбище в облцентре. Об этом сообщили в управлении.

Полицейские зарегистрировали сообщение о повреждении мест захоронений 26 марта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В соцсетях распространялась информация о том, что вандализму подверглись места захоронения участников СВО. Однако в мэрии Орла опровергли эту информацию. По данным МУП «Ритуально-обрядовых услуг», одна из разрушенных гранитных плит стояла на могиле бабушки сотрудника муниципального предприятия. Во второй могиле захоронен мужчина, живший в 1944–2019 годах.

В горадминистрации отметили, что задолго до этого инцидента глава города Юрий Парахин поручил оборудовать погост камерами наблюдения. Сейчас идут «предварительные процедуры по закупке оборудования». «На сегодняшний день камеры имеются на коммерческих объектах Наугорского кладбища. Думаем, по ним правоохранители найдут злоумышленников»,— заключили власти Орла.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале: «Правоохранительные органы ведут проверки, но, по предварительной информации, акт вандализма не подтверждается. Следствие продолжается, но в настоящий момент речь идет про бытовую случайность».

Глава региона добавил, что после окончания работы правоохранителей повреждения планируется устранить за счет средств МУПа.

Алина Морозова