Основателя «Русагро» с активами в Черноземье отправили в СИЗО на два месяца

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал основателю группы компаний «Русагро» Вадиму Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 29 суток. Как сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, господин Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и покушении на злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович во время заседания по избранию меры пресечения

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович во время заседания по избранию меры пресечения

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В удовлетворении ходатайства фигуранта и его адвоката о более мягкой мере пресечения, не связанной с лишением свободы, отказано.

Вадима Мошковича задержали 26 марта, в офисах «Русагро» в этот день провели обыски. По версии следствия, при покупке холдинга «Солнечные продукты» бизнесмен мог обмануть партнера, причинив тому ущерб более чем на 30 млрд руб. По данным «Ъ», уголовное дело было возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова, основавшего «Солнечные продукты». Уточняется, что ему долго не давали ход.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Алина Морозова