Главные новости за 27 марта. Новороссийск
Парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн.
Александр Яменсков подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.
В Новороссийске локализовали новый пожар на свалке.
Токсичная жидкость с горящего мусорного полигона в Новороссийске через реку Озерейка попадает в море.
Мэрия Новороссийска не смогла закрыть хостел в здании детского приюта XIX века.
В Новороссийске разработают проект по сохранению дома провизора Ильченко.
СВО и санкции увеличили выручку гостиницы «Новороссийск» на 12,3 млн рублей.
В морском порту Новороссийска забраковали экспорт более 1,5 тонн икры горбуши.
В Новороссийске привлекли к административной ответственности замглавы района.
Экспозиция «Поезда Победы» в Новороссийске будет открыта два дня.
В Новороссийске подняли большие колокола на колокольню Морского собора.