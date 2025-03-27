Главные новости за 27 марта. Новороссийск

Парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн.

Александр Яменсков подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.

В Новороссийске локализовали новый пожар на свалке.

Токсичная жидкость с горящего мусорного полигона в Новороссийске через реку Озерейка попадает в море.

Мэрия Новороссийска не смогла закрыть хостел в здании детского приюта XIX века.

В Новороссийске разработают проект по сохранению дома провизора Ильченко.

СВО и санкции увеличили выручку гостиницы «Новороссийск» на 12,3 млн рублей.

В морском порту Новороссийска забраковали экспорт более 1,5 тонн икры горбуши.

В Новороссийске привлекли к административной ответственности замглавы района.

Экспозиция «Поезда Победы» в Новороссийске будет открыта два дня.

В Новороссийске подняли большие колокола на колокольню Морского собора.