В Новороссийске разработают проект по сохранению дома провизора Ильченко

Дирекция государственных закупок Краснодарского края объявила аукцион на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению дома провизора Ильченко, который является объектом культурного наследия регионального значения в Новороссийске. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составила 2,9 млн руб. Разработка документации необходима для проведения капитального ремонта памятника архитектуры «Домовладение надворного советника, провизора В. В. Ильченко» на углу улиц Революции и К. Маркса. В здании конца XIX века размещались аптека, грязе- и водолечебница доктора С. Е. Нестерова, венерологическая лечебница.

Заказчиком госзакупки выступает клинический кожно-венерологический диспансер министерства здравоохранения Краснодарского края. Итоги закупки подведут 31 марта.

Алена Воробьева