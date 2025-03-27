Мэрия Новороссийска не смогла закрыть хостел в здании детского приюта XIX века
Компания «Творческая архитектурная мастерская Бата» сохранила право эксплуатировать объект культурного наследия «Приют детский для девочек», расположенный на улице Конституции, 6 в Новороссийске. Городская администрация не смогла через суд запретить коммерческое использование исторического здания. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.
Фото: «Яндекс. Панорамы»
Согласно материалам дела, компания владеет зданием с июня 2000 года. Объект, построенный ориентировочно в 1900 году, был признан памятником истории и культуры местного значения в соответствии с законом Краснодарского края от 17 августа 2000 года.
При осмотре здания выяснилось, что в цокольном этаже располагается магазин автозапчастей «1001 запчасть», а на первом этаже находится хостел Modern. По мнению городских властей, такое использование нарушало правовой режим эксплуатации исторического здания. В январе 2023 года мэрия Новороссийска обратилась в кубанский арбитраж с требованием запретить ООО «Творческая архитектурная мастерская Бата» вести любую коммерческую деятельность в историческом здании. Администрация также настаивала на сносе одноэтажной пристройки и возвращении объекта в первоначальное состояние.
В декабре 2024 года суд отказал в удовлетворении требований мэрии. А 25 марта 2025 года были сняты обеспечительные меры в виде запрета на осуществление регистрационных действий с объектом.