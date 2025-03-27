В морском порту Новороссийска забраковали экспорт более 1,5 тонн икры горбуши

Россельхознадзор запретил вывоз более 1,5 т икры горбуши из морского пункта пропуска «Новороссийск». Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

При проведении ветеринарного контроля в морском пункте пропуска «Новороссийск» запрещен вывоз в Израиль экспортного товара «Икра горбуши зернистая соленая замороженная» весом 1,5 тыс. кг. Специалисты отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ Южного межрегионального Управления Россельхознадзора обнаружили несоответствие в сертификате на продукцию.

«В строке "Место происхождения " должно быть указано название и адрес организации-отправителя, в соответствии с требованиями раздела "Примечания " к сертификату. Однако, согласно сопроводительным документам к сертификату, отправителем заявлено иное предприятие»,— пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, в сертификате в разделе «Идентификация товара» в графе «Происхождение товара» был указан Камчатский край, тогда как фактическим местом происхождения «Икры горбуши соленой замороженной» является Москва. Также в сертификате отсутствует слово «Оригинал», что не соответствует требованиям п. 6 Общих принципов сертификации государства Израиль.

Ведомством принято решение о приостановке движения груза. Икру горбуши возвратят грузоотправителю.

Ранее в морском порту Новороссийска запретили к ввозу 22 т зараженных апельсинов из Египта. Во время карантинного фитосанитарного контроля был выявлен карантинный объект — средиземноморская плодовая муха.

Алена Воробьева