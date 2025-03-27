В Новороссийске локализовали новый пожар на свалке

Новое возгорание, возникшее из-за схода грунта на тлеющем мусорном полигоне в Новороссийске, удалось локализовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, площадь возгорания не увеличилась и составляет 800 кв. м. В ликвидации задействовано 43 единицы техники. Выполнено 4,2 тыс. рейсов, отсыпано 59,4 тыс. кубометров грунта.

«Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом»,— прокомментировал господин Гавриков.

Мусорный полигон под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. С этого времени спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание. Для тушения горящего полигона в Новороссийске применили инновационные материалы — бентонитовые маты из природной глины, обладающие свойствами гидроизоляции.

Ранее под Новороссийском выявили загрязнение реки Озерейка из-за горящей свалки. Информация по итогам проверки направлена в соответствующие службы.