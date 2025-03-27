Александр Яменсков подписал постановление о весеннем призыве на военную службу

Исполняющий обязанности главы Новороссийска Александр Яменсков подписал постановление о начале призыва на срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно документу, в этом году буду призывать на срочную службу мужчин 1995–2007 годов рождения. Призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.

Вызов граждан на призывную комиссию будут осуществлять повестками через администрации внутригородских районов, руководителей, начальников отделов кадров организации, предприятий, учреждений и учебных заведений. Информацию об уклонистах будут направлять в правоохранительные органы.

В течение весеннего призыва в Краснодарском крае планируют отправить служить 7,5 тыс. человек.

Лия Пацан