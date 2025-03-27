СВО и санкции увеличили выручку гостиницы «Новороссийск» на 12,3 млн рублей
По итогам 2024 года выручка АО «Гостиница “Новороссийск”» составила 172,8 млн руб., что на 12,3 млн руб. больше показателя 2023 года. Как говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности общества за минувший год, на увеличение выручки гостииницы «Новороссийск» в 2024 году повлияли СВО и введенные в отношение РФ санкции, «которые повлияли на рост экономики России в целом». Отчет опубликован на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Фото: «Ъ-Кубань»
В отчете также указано, что выручка АО «Гостиница “Новороссийск”» сформировалась от оказанных гостиничных услуг аренды помещений, услуг автостоянки, сауны, прачечной и бильярда. На текущий ремонт гостиницы в 2024 году было израсходовано 3,3 млн руб.
Гостиница «Новороссийск» в 2024 году получила прибыль в размере 42,9 млн руб. за счет эксплуатации конференц-зала после ремонта с новым оборудованием, проведения рекламных акций, улучшения качества обслуживания гостей, внедрения бронирования в режиме реального времени через интернет, оказания услуг бизнес-центра, а также оказания услуг по ремонту, стирке и глажке одежды, предоставлению сауны и бильярдной.
«Гостиничные услуги‚ оказываемые на высоком уровне, рост экономики в целом по России в последующие годы, увеличат спрос клиентов и получение прибыли»,— говорится в отчете.
Кредиторская задолженность АО «Гостиница “Новороссийск”» за год выросла на 2,8 млн руб., составив на 31 декабря 2024 года 7 млн руб. Дебиторская задолженность снизилась за год на 1,2 млн руб., составив на 31 декабря 2024 года 2,5 млн руб. Генеральный директор АО «Гостиница “Новороссийск”» — Вероника Стрижак.