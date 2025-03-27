В Новороссийске привлекли к административной ответственности замглавы района

Заместитель главы администрации внутригородского района Новороссийска привлечен к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Должностное лицо нарушило требования федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в сфере экологии. Замначальника главы района Новороссийска не рассмотрел направленное к нему обращение и не предоставил ответ.

Действия представителя власти послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Проверка соблюдения требований законодательства подтвердила нарушения.

Постановлением мирового судьи замглавы района был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. Нарушения закона устранены.

Алена Воробьева