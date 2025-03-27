В Новороссийске подняли большие колокола на колокольню Морского собора

Два больших колокола подняли на колокольню Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил секретарь епархиального управления Новороссийской епархии, протоиерей Александр Абрашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, вес большого колокола 13,5 тыс. кг, высота 2,8 м, диаметр 2,6 м. Освящение колоколов для Морского кафедрального собора состоялось 19 декабря 2024 года.

«Для осуществления звона будет установлена система автоматизированного управления "Электронный звонарь", но также не исключается и ручное управление звоном»,— уточнили в епархии.

Строительство Морского кафедрального собора в Новороссийске началось в 2021 году на месте закладного камня, который в 2014 году освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Завершение строительства храма запланировано на четвертый квартал 2026 года. Облик фасада собора впишут в концепцию Малой Земли.

Алена Воробьева