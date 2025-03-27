Экспозиция «Поезда Победы» в Новороссийске будет открыта два дня

«Поезде Победы» примет посетителей в Новороссийске 31 марта и 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» разместится на железнодорожном вокзале Новороссийска. Экспозиция представляет 10 тематических вагонов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

С 2024 года в «Поезде Победы» работает интерактивная версия уникальной экспозиции для наиболее эффектной визуализации. Создатели интегрировали в 79 панорам видео с экранов и проекторов, разработали 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов.

Посетить выставку можно бесплатно с 10:00 до 19:00. Билет можно получить на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда.