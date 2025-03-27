Парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей, а традиционное шествие «Бессмертный полк» проведут онлайн. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Такое же решение по проведению Бессмертного полка принято в других городах на Кубани. В районах края ветеранов Великой Отечественной войны поздравят концертами у дома.

«Формат проведения массовых мероприятий в крае сегодня должен определяться исходя из требований безопасности. К сожалению, в этом году проводить первомайские шествия мы не сможем. Угроз не стало меньше, и мы не должны терять бдительность»,— прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По решению Минобороны России военный парад в честь 80-летия Победы пройдет в городе-герое Новороссийске. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию парада на краевом канале. А с 5 по 12 мая в каждом муниципалитете у Вечного огня будут нести вахту памяти участники Поста №1.

Новороссийск принимает Эстафету Победы 29 марта. Участники Эстафеты возложат цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска», для гостей представят ретро-автомобили военных лет, откроют выставку стрелкового оружия и военной техники.

Алена Воробьева