ВТБ получил 77,5 млрд рублей прибыли за январь—февраль

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) за январь—февраль текущего года выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 77,5 млрд руб. Объем средств клиентов сократился на 1,6% с начала года, до 26,5 трлн руб. Об этом говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По состоянию на 28 февраля объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов увеличился на 0,5% с начала года, до 23,9 трлн руб. Кредиты юрлицам увеличились на 1,5% за два месяца текущего года, до 16,2 трлн руб. Кредиты физлицам сократились на 1,6%. По состоянию на 28 февраля портфель розничных кредитов составил 7,7 трлн руб.

Чистые операционные доходы до резервов выросли на 31,8% год к году и составили 197,7 млрд руб. за два месяца текущего года. Чистые процентные доходы уменьшились на 72,4%, до 29,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 51,5% и составили 50,6 млрд руб.

«На фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов»,— приводит пресс-служба ВТБ слова первого зампреда кредитной организации Дмитрия Пьянова.

Согласно отчету ЦБ, банковский сектор РФ снизил чистую прибыль в феврале 2025 года до 214 млрд руб. Это на 25% меньше январского показателя. Доходность на капитал (ROE) составила 14% против 19% в прошлом месяце. 14 марта Банк России спрогнозировал падение прибыли банков в 2025 году до 3–3,5 трлн руб. В ведомстве связали прогноз с ожидаемым небольшим сжатием чистой процентной маржи и повышением стоимости риска.

Подробности — в материале «Ъ» «Убыточных убыло».