Чистая прибыль банков России снизилась в феврале до 214 млрд рублей

Банковский сектор РФ снизил чистую прибыль в феврале 2025 года до 214 млрд руб. Это на 25% меньше январского показателя, говорится в отчете (.pdf) ЦБ. Доходность на капитал (ROE) составила 14% против 19% в прошлом месяце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основная прибыль российских банков упала на 19% — до 212 млрд руб. «Снижение прибыли в основном связано с ростом отдельных операционных расходов, а также отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления рубля»,— пояснили в ЦБ. При этом часть потерь удалось нивелировать за счет дивидендов и переоценки облигаций.

Совокупный финансовый результат в этом секторе составил 280 млрд руб. Этот показатель оказался выше отраженной в капитале прибыли из-за положительной переоценки долговых ценных бумаг. Доля прибыльных банков РФ в феврале достигла 86% против 82% в январе. Однако за указанный период 2024 года их доля была 98%.

14 марта Банк России спрогнозировал падение прибыли банков в 2025 году до 3–3,5 трлн руб. В ведомстве связали прогноз с ожидаемым небольшим сжатием чистой процентной маржи и повышением стоимости риска. В прошлом году чистая прибыль банковского сектора, напротив, выросла на 20%, составив 3,8 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Убыточных убыло».