ЦБ спрогнозировал падение прибыли банков до 3—3,5 трлн рублей

Банк России понизил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2025 году до 3—3,5 трлн руб. В ведомстве связали прогноз с ожидаемым небольшим сжатием чистой процентной маржи и повышением стоимости риска. В прошлом году чистая прибыль банковского сектора, напротив, выросла на 20%, составив 3,8 трлн руб.

К концу 2024 года, согласно анализу ЦБ, маржа уже упала на 0,2 п. п., до 4,2%, из-за роста ставок по средствам компаний (+13,2% в четвертом квартале). На этот год ЦБ анонсировал колебания показателя от 4% до 4,4%.

При этом последовательно вырасти должны корпоративный и розничный портфели — и зафиксироваться на уровне 0,8–1,2% и 2,5–2,9% соответственно.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин отметил, что для банковского сектора 2025 год будет сложнее. По его прогнозам, прибыль банков может снизиться на 15–20%. Однако стабильная база, созданная банками в последние годы, позволит сектору выдерживать колебания, убежден господин Костин.

Подробности — в материале «Ъ» «Убыточных убыло».