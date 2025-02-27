Убыточных убыло

В январе 2025 года российские банки совокупно заработали в полтора раза большую прибыль, чем в декабре, а убыточных банков оказалось почти в два раза меньше. Однако рост распределился очень неравномерно, при этом среди самых прибыльных стабильно оказываются «дочки» иностранных банков, многие из которых сокращали свое присутствие на российском рынке. Эксперты объясняют это тем, что такие банки, переводя свои активы в ликвидность, размещают ее по высоким ставкам на межбанковском рынке или на депозитах в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, прибыль российских банков в январе 2025 года достигла 286 млрд руб., превысив в полтора раза результат прошлогоднего декабря (187 млрд руб.). Впрочем, такая сезонная динамика оказалась хуже, чем годом ранее: в январе 2024 года чистая прибыль сектора составила 354 млрд руб., превысив показатель декабря 2023 года в 5,5 раза. Результат нынешнего года связан с сокращением вдвое операционных расходов кредитных организаций из-за увеличения ранее затрат на маркетинг и персонал. Некоторые банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 года на декабрь 2024 года из-за увеличения НДФЛ с 1 января, пояснял регулятор.

Согласно опубликованной 26 февраля на сайте ЦБ отчетности банков, в январе убыточных банков стало почти вдвое меньше, чем в декабре: 54 против 103 соответственно. Так, у Сбербанка, показавшего в январе самую высокую прибыль (133 млрд руб.), она выросла на 13%, у идущего на третьем месте Райффайзенбанка (12 млрд руб.) — на 9%. Вторым по прибыли стал Альфа-банк (24 млрд руб.), который в декабре 2024 года зафиксировал убыток почти на 4 млрд руб. Вместе с тем среди убыточных в минувшем месяце оказались Газпромбанк (3,8 млрд руб.), Совкомбанк (3,4 млрд руб.) и Россельхозбанк (3,1 млрд руб.). При этом Газпромбанк и РСХБ показывали убыток и в декабре 2024 года, тогда как Совкомбанк показывал прибыль.

Эксперты объясняют столь разнонаправленные изменения прибыли и убытков специфическими условиями в эти месяцы. «В октябре в очередной раз была повышена ключевая ставка, ее воздействие на систему имеет отлагательный характер и как раз проявилось к концу года, при этом рынок допускал и дальнейшее повышение ключевой ставки в декабре»,— пояснил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом, по его словам, в ноябре—декабре наиболее сильно затормозилось розничное кредитование (см. “Ъ” от 14 января), вынужденно и резко вырос уровень отказов по заявкам на потребительские кредиты (см. “Ъ” от 8 февраля), закончились лимиты на льготные ипотечные кредиты (см. “Ъ” от 4 декабря 2024 года). В то же время системно значимые банки «были вынуждены привлекать ликвидность по высоким ставкам, чтобы гарантировать выполнение базельских нормативов ликвидности с января 2025 года», отмечает эксперт. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень обращает внимание, что в декабре отмечались существенные изменения по отдельным статьям, например «операционные расходы».

Январь 2025 года, по словам Юрия Беликова, в некотором смысле можно назвать разгрузочным месяцем. «Но для ряда крупнейших банков отмеченные выше факторы сохраняют действие, ввиду чего их прибыль не восстановилась так заметно, как у меньших по размеру игроков»,— говорит он. Избыточная ликвидность размещается в межбанковские кредиты и на депозитных счетах в Банке России по повышенным ставкам, тогда как стоимость фондирования растет далеко не так значимо, отмечают эксперты. То же самое, по словам Юрия Беликова, справедливо в отношении дочерних иностранных банков, «многие из которых на протяжении последних нескольких лет сворачивали долгосрочные и среднесрочные активы, конвертируя их в абсолютную ликвидность, закрывали дорогие срочные счета клиентов». В результате в число самых прибыльных банков кроме Райффайзенбанка вошли Юникредитбанк (10,6 млрд руб.), ОТП-банк (6,4 млрд руб.), «Интеза» (3,9 млрд руб.) и Кредит Европа банк (1,6 млрд руб.).

Опрошенные “Ъ” банки ситуацию не прокомментировали.

Максим Буйлов