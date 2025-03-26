Паслер попросил несколько месяцев на подготовку к работе в Свердловской области

Врио Свердловской области Денис Паслер попросил у президента РФ Владимира Путина «два-три месяца» на подготовку к работе в Свердловской области, после чего он будет готов доложить о регионе более подробно. С такой просьбой господин Паслер выступил после того, как президент спросил его, что он считаете наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и на ближайшую перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]»,– передает слова Дениса Паслера Кремль.

Также, отвечая на вопрос Владимира Путина, господин Паслер заявил, что вопрос строительства метрополитена в Екатеринбурге является одним из важнейших.

Напомним, Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 26 марта. В этот же вечер губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил должность по собственному желанию. Его отставку принял президент Владимир Путин. Указом президента Денис Паслер был назначен врио. Уральский полпред Артем Жога поздравил Дениса Паслера и поблагодарил Евгения Куйвашева за работу.

Мария Игнатова