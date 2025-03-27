Весна выдалась юанняя

Размещение в один день юаневых облигаций двумя крупными компаниями подтвердило высокий интерес российских эмитентов к этому сегменту долгового рынка. Свой дебютный выпуск объемом более 1 млрд CNY «Газпром» (MOEX: GAZP), по словам источников “Ъ”, «отдал в одни руки», тогда как «Русал» (MOEX: RUAL) разместил бумаги среди широкого круга инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

26 марта сразу два крупных эмитента — «Газпром Капитал» и «Русал» — провели сбор заявок на выпуски юаневых облигаций. О планах «Газпрома» провести дебютное размещение подобных бондов стало известно две недели назад (см. “Ъ” от 13 марта). 26 марта АКРА присвоило рейтинг ААА данному выпуску, однако минимальный объем был уже повышен до 1,25 млрд CNY. «Русал» планировал размещать юаневые бонды объемом не менее 500 млн CNY еще месяц назад, однако на фоне введения европейских санкций против российского алюминия размещение было перенесено на неопределенный срок (см. “Ъ” от 25 февраля).

Несмотря на ряд совпадающих параметров — срок обращения один год, ежемесячные купоны,— размещения прошли на разных условиях. Так, «Газпром Капитал» сразу ориентировался на ограниченный круг инвесторов, установив номинал облигаций в 100 тыс. CNY (во всех предшествующих размещениях юаневых бондов номинал составлял 1 тыс. CNY). Кроме того, по облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения и по усмотрению эмитента, и по требованию владельцев. На клубный характер сделки указывает и отсутствие предварительного уведомления о готовящемся размещении. «Для таких сделок характерно, что покупателем является институциональный инвестор, у которого нет "длинных" юаней»,— отмечает начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Игорь Кириллов. В итоге, по словам двух источников “Ъ” на финансовом рынке, размещение «прошло в одни руки», объем составил 1,5 млрд CNY, а ставка купона — 9% годовых. Стоимость заимствований оказалась минимальной из всех прошедших в этом году размещений, однако объем был бы в разы выше, если бы эмитент размещался на открытом рынке, указывают собеседники “Ъ”. В «Газпроме» не прокомментировали итоги размещения.

«Русал» провел размещение облигаций среди широкого круга инвесторов. За счет высокого интереса к выпуску суммарный объем размещения был увеличен до 650 млн CNY. При этом итоговая ставка составила 10,9% годовых при первоначальном ориентире не выше 11% годовых. По словам гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, который участвовал в размещении, предложенная эмитентам ставка купона соответствует эффективной доходности 11,5% годовых, что обеспечивает премию к уровню, на котором торгуются другие выпуски эмитента.

Заимствования в китайской валюте в этом году вновь стали востребованы эмитентами на фоне высоких ставок по рублевому долгу, которые превышают 20% годовых. Без учета последних размещений четыре крупных эмитента разместили бонды на 5,2 млрд CNY. По словам начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, потребность в валюте сохраняется у экспортеров в рамках рефинансирования замещающих облигаций, а также погашений билатеральных кредитов от банков. «В случае эмитентов-экспортеров размещение таких облигаций позволяет снизить валютные риски»,— отмечает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов.

Высокой активности эмитентов способствует и повышенный интерес к таким бумагам со стороны широкого круга инвесторов. В предыдущих размещениях количество сделок составляло 1–5 тыс. штук. «Текущее укрепление рубля создает возможность покупки валютных облигаций инвесторами по привлекательному курсу и с потенциалом ослабления российской валюты на горизонте до конца года»,— отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов. Тем более что при покупке таких инструментов валюту можно не задействовать — все расчеты происходят в рублях.

Поэтому участники рынка ожидают новых размещений, хотя объемы могут снизиться. Как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов, основной пул эмитентов уже вышел на рынок и окно будет постепенно закрываться. Вдобавок к этому ситуация с юаневой ликвидностью может ухудшиться. «Сейчас наблюдается приток юаней, что позволяет эмитентам провести размещения. По мере абсорбции этой ликвидности вероятно охлаждение, что мы неоднократно наблюдали в прошедшие два года»,— отмечает Дмитрий Никонов.

Более значимым для рынка станет выпуск долларовых облигаций «Газпромом», так как исторически эмитент был бенчмарком и является по сей день лидером по числу и объему замещающих еврооблигаций. Поэтому появление эмитента на локальном валютном рынке более чем востребовано инвесторами. «"Газпром" может привлечь не менее $1 млрд на локальном рынке в рамках одного выпуска. По мере погашения замещающих облигаций, в том числе и суверенных, инвесторы будут заинтересованы в новых инструментах в иностранной валюте»,— отмечает господин Джабаров.

Виталий Гайдаев