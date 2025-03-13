«Газпром» погнался за длинным юанем

На рынок юаневых облигаций собирается выйти «Газпром» (MOEX: GAZP), что является знаковым событием для этого относительно узкого по количеству эмитентов сегмента. Дочерняя компания монополии планировала в конце недели размещать облигации на сумму «от 100 млн CNY», хотя эксперты считают, что ей по силам привлечь до 3–4 млрд CNY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среду, 12 марта, агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг ruAAA планируемому выпуску биржевых юаневых облигаций «Газпром Капитала». Согласно сообщению агентства, само размещение объемом не менее 100 млн CNY планировалось 14 марта. По выпуску будет предоставлено поручительство «Газпрома».

Выход в сегмент юаневых облигаций «Газпрома» — важное событие для долгового рынка, так как за два с половиной года размещений таких бумаг сложился узкий круг эмитентов. В частности, «Роснефть» разместила четыре выпуска биржевых облигаций на 65 млрд CNY, «Русал» — восемь выпусков на 16,5 млрд CNY, «Металлоинвест» — семь выпусков на 6,5 млрд CNY. По два выпуска размещали «Акрон», «Фосагро», «Норильский никель», «Южуралзолото».

По мнению гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, под 10,5% годовых «Газпром» может уже сейчас разместить облигации на 2 млрд CNY. Меньший объем размещения, в сравнении с «Роснефтью», может быть связан с заполнением лимитов на эмитента. Именно по этой причине, как считает господин Третьяков, инвесторы могут потребовать премию в размере 0,5 п. п. к рыночным ставкам. Впрочем, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов оценивает возможности эмитента более оптимистично. По его мнению, «можно ожидать размер итогового выпуска в 3–4 млрд CNY». При этом ставка купона может составить 8,5% годовых, оценивает эксперт.

По словам источника “Ъ” на долговом рынке, об интересе к размещению валютных облигаций представители «Газпрома» заявляли на состоявшейся на прошлой неделе встрече с инвесторами. Причина такого интереса эмитента к валютным бумагам в том, что ставки по ним ниже, чем по рублевым облигациям. Как отмечает Артем Привалов, ставка по юаневым облигациям для качественных эмитентов находится в диапазоне 8–9% годовых, тогда как по рублевым выпускам она находится в районе 21% годовых и выше.

Размещение юаневых облигаций выглядит логичным и с учетом того, что на фоне ограничений на поставку российского газа в Европу одним из основных рынков сбыта «Газпрома» стал Китай. В конце 2024 года глава «Газпрома» Алексей Миллер оценивал годовой объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в размере 31 млрд куб. м. По мнению аналитика долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко, привлеченные деньги эмитент может направить на финансирование текущей деятельности. Вдобавок к этому в ближайший месяц «Газпрому» предстоят крупные погашения замещающих облигаций. 21 марта будет погашен выпуск на €500 млн, а 14 апреля — на €1 млрд. «У эмитента имеется естественный интерес к новым валютным займам, однако мы не ожидаем, что у компании получится занять сумму в эквивалентном объеме»,— отмечает Артем Привалов.

Впрочем, по данным источника “Ъ” на долговом рынке, размещение на этой неделе не состоится. По словам другого собеседника “Ъ”, «когда-то размещение, может, и будет, но настолько неопределенно, что можно считать, что отменили». Такое решение выглядит логичным, если собранный спрос или цена, которую запросили инвесторы, не удовлетворили эмитента. Вместе с тем, по оценке Алексея Третьякова, в случае проведения сделки после погашения замещающих облигаций компания сможет рассчитывать на дополнительный спрос на валютные бумаги в размере €200–300 млн или эквивалент в другой валюте.

Официально выпуск юаневых облигаций эмитентом не был анонсирован, поэтому участники рынка не исключают размещение его по закрытой подписке. «В случае закрытой подписки объем будет соответствовать непубличным договоренностям между эмитентом и покупателями облигаций, то есть может быть и 100 млн CNY»,— отмечает Владимир Василенко.

Недостаток юаневой ликвидности не первый раз сказывается на планах по заимствованиям эмитентов. Например, из-за разразившегося летом минувшего года дефицита юаневой ликвидности (см. “Ъ” от 26 сентября 2024 года) компании переносили размещение аналогичных долговых бумаг. С сентября по декабрь прошлого года не было размещено ни одного выпуска юаневых облигаций. Лишь в начале 2025 года, по мере улучшения ситуации с ликвидностью, компании начали предлагать юаневые облигации. В феврале—марте разместили свои облигации «Фосагро», ХК «Металлоинвест» и «Акрон» на общую сумму 4,7 млрд CNY.

В «Газпроме» заявили, что «получение ожидаемого кредитного рейтинга не создает никаких обязательств эмитента по размещению бумаг». В случае если такое решение будет принято, компания «о нем сообщит».

Виталий Гайдаев, Татьяна Дятел