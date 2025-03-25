Кибермошенники, видеофиксация и электросамокаты

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков представил депутатам регионального заксобрания отчет об итогах работы органов внутренних дел в 2024 году. Генерал-лейтенант сообщил об увеличении суммы причиненного ущерба уральцам от действий кибермошенников до 4,2 млрд руб., заявил о нехватке 4,5 тыс. полицейских и выступил против запрета электросамокатов. Заявления Александра Мешкова — в подборке «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ