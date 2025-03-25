Кибермошенники, видеофиксация и электросамокаты
Криминал в Свердловской области. Главное из отчета генерала Мешкова за 2024 год
Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков представил депутатам регионального заксобрания отчет об итогах работы органов внутренних дел в 2024 году. Генерал-лейтенант сообщил об увеличении суммы причиненного ущерба уральцам от действий кибермошенников до 4,2 млрд руб., заявил о нехватке 4,5 тыс. полицейских и выступил против запрета электросамокатов. Заявления Александра Мешкова — в подборке «Ъ-Урал».
Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
- Уровень преступности в области за пять лет снизился на 16%: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. По словам Александра Мешкова, в общественных местах региона «стало безопаснее находиться».
- К уголовной ответственности привлекли 367 лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ), включая 37 членов этнических группировок. Органы внутренних дел доказали причастность криминальных структур к совершению более 1 тыс. преступлений, что превышает аналогичный показатель 2023 года.
- Сумма причиненного ущерба жителям региона от действий кибермошенников увеличилась с 2,4 млрд руб. в 2023 году до 4,2 млрд руб. в 2024 году. Число зарегистрированных преступлений в сфере IT-технологий увеличилось на 18,3% по сравнению с 2023 годом и составило 17,4 тыс.
- В области изъяли из незаконного оборота 3,5 тыс. боеприпасов, 29 кг взрывчатых веществ, шесть взрывных устройств и 57 единиц оружия.
- Полицейские выявили свыше 2 тыс. преступлений экономической направленности в регионе и привлекли к ответственности 900 человек. Силовики приняли меры по возмещению ущерба на более чем 2,2 млрд руб.
- В области изъяли из незаконного оборота свыше 52 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции, благодаря чему в 2024 году «не зафиксировано ни одного факта смертельных отравлений суррогатами алкоголя».
- За дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и распространение недостоверных сведений (ст. 20.3.3. КоАП РФ) к административной ответственности привлекли 45 человек, к уголовной ответственности по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ) — пять свердловчан.
- Суды вынесли 5 тыс. решений об административном выдворении и депортации из области иностранных граждан. Всего в регион в 2024 году прибыло 232,1 тыс. мигрантов. Полицейские пресекли свыше 19 тыс. административных правонарушений со стороны приезжих, на учет поставлено 739 преступлений, совершенных гражданами других государств.
- Число пресеченных нарушений правил дорожного движения (ПДД) возросло с 6,1 млн в 2023 году до 6,8 млн в 2024 году. Большая часть нарушений выявлена системой автоматической фиксации.
- Нехватка полицейских в области возросла с 3,8 тыс. сотрудников в 2023 году до 4,5 тыс. работников в 2024 году. Наибольший отток кадров фиксируют в «индустриально развитых» районах, как Екатеринбург и Нижний Тагил, в которых наблюдается «некомплект в 25-30%».
- Количество полицейских в Ревде будет увеличено «для обеспечения охраны общественного порядка» до завершения досрочных выборов депутатов думы муниципалитета в мае.
- Региональным и муниципальным властям следует сосредоточиться на создании «нормальной инфраструктуры» для средств индивидуальной мобильности вместо рассмотрения вопроса о полном запрете использования электросамокатов.