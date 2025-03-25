Кибермошенники похитили у свердловчан 4,2 млрд рублей в 2024 году

Сумма причиненного ущерба жителям Свердловской области от действий кибермошенников увеличилась с 2,4 млрд руб. в 2023 году до 4,2 млрд руб. в 2024 году, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. По его словам, число зарегистрированных преступлений в сфере IT-технологий увеличилось до 17,4 тыс. (на 18,3% по сравнению с 2023 годом).

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«Каждое третье зарегистрированное преступление в 2024 году совершено посредством использованных современных технологий»,— добавил генерал-лейтенант Мешков.

Он подчеркнул, что от действий кибермошенников пострадали 6,8 тыс. жителей области, включая 3,8 тыс. женщин и 1,7 тыс. пенсионеров. Александр Мешков подчеркнул, что из 17,4 тыс. преступлений удалось раскрыть 6,2 тыс., к уголовной отвественности привлекли 3,8 тыс. кибермошенников.

«Весь прошедший год мы целенаправленно побуждали банковское сообщество внедрять разработанный нами алгоритм, предусматривающий предварительную проверку граждан, которые обращаются для получения крупных сумм. Есть положительный эффект, но его пока недостаточно»,— сказал он.

Как ранее сообщал «Ъ», кибермошенники похитили у россиян 158 млрд руб. за 10 месяцев 2024 года. В период с 2022 года по август 2024-го в России было совершено порядка 1,5 млн IT-преступлений, в результате которых у граждан похитили и вывели за пределы страны более 350 млрд руб.

По словам Александра Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев