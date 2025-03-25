Мешков пообещал увеличить число полицейских в Ревде перед выборами в думу

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков пообещал увеличить количество полицейских в Ревде «для обеспечения охраны общественного порядка» до завершения досрочных выборов депутатов думы муниципалитета. Генерал-лейтенант Мешков озвучил планы на заседании регионального заксобрания после обращения руководителя фракции КПРФ Александра Ивачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Этой ночью десятки молодых людей раскидали по всему городу сотни пачек газет, которые напечатаны якобы от имени КПРФ, с нарушением общественного порядка: на улицах, в подъездах, чтобы специально создать негативную реакцию жителей. Просим взять ситуацию на личный контроль, так как опасаемся, что в ближайшие два месяца эта ситуация будет развиваться»,— призвал депутат.

Александр Мешков подчеркнул, что знаком с возмущениями коммунистов на счет переноса памятника Владимиру Ленину с площади Победы. «Будут выделены дополнительные силы для обеспечения охраны общественного порядка. Там недавно назначен молодой руководитель, он вникает в проблемы, практически через день докладывает мне ситуацию, думаю, наведем там порядок и разберемся»,— заверил он.

Монумент Владимиру Ленину убрали с площади Победы в Ревде 8 августа в рамках благоустройства. Городские власти предложили перенести его, чтобы объединить площадь и парк Победы, а вместо памятника установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб. Мэрия запустила опрос, по итогам которого за перенос монумента и проведение благоустройства проголосовали 1815 человек, 1082 жителя поддержали вариант вернуть памятник на прежнее место. КПРФ не признала результаты опроса и призвала власти установить памятник на центральной площади.

Дума Ревды объявила о самороспуске в феврале. Причиной послужил конфликт между депутатами от «Единой России», оппозицией и местной администрацией. Досрочные выборы депутатов думы состоятся 18 мая. По мнению экспертов, представители оппозиции и партии власти будут максимально мобилизовывать своих сторонников.

Подробнее о роспуске ревдинской думы — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты распустились к весне».

Василий Алексеев