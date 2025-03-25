В Свердловской области пресекли 6,8 млн правонарушений на дорогах в 2024 году

На дорогах Свердловской области в 2024 году пресекли 6,8 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД), сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. Он подчеркнул, что 6,3 млн административных правонарушений были выявлены системой автоматической фиксации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В 2024 году нам удалось снизить количество ДТП на 3,4%, а число пострадавших граждан на 6%»,— отметил генерал-лейтенант Мешков. Он пояснил, что за отчетный период было зафиксировано 2714 аварий, в которых погибли 318 человек, были ранены — 3360 участников дорожного движения.

По итогам 2023 года в сфере безопасности дорожного движения в регионе было пресечено 6,1 млн нарушений, из которых 5,5 млн были выявлены при помощи системы автоматической фиксации.

В ходе доклада о деятельности органов внутренних дел в 2024 году Александр Мешков подчеркнул, что общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев