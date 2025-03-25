В Свердловской области изъяли 52 тыс. литров контрафактного алкоголя в 2024 году

В Свердловской области изъяли из незаконного оборота свыше 52 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции в 2024 году, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. По его словам, в рамках противодействию фальсификату было задокументировано 12 преступлений и 751 административное правонарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству контрафакта. Как следствие, в области в прошлом году не зафиксировано ни одного факта смертельных отравлений суррогатами алкоголя», — подчеркнул генерал-лейтенант Мешков.

Ранее, в сентябре 2024 года, силовики обнаружили цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции в Заречном. Из незаконного оборота изъяли четыре тонны продукции, в частности водку под наименованиями Pertsoff, «Родники Сибири», «С серебром», «Кремлевка», коньяк с этикетками «Арарат», «Старый Кенигсберг», Napoleon cognac, Jack Daniel’s.

По словам Александра Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев