Некомплект личного состава свердловской полиции превысил 4,5 тысяч человек

Нехватка полицейских в Свердловской области по итогам 2024 года составила более 4,5 тыс. сотрудников, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. По его словам, отток кадров фиксируют в «индустриально развитых» районах области. «Наибольший некомплект в 25-30% сохраняется в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском, в Березовском, в Новоуральске, в Первоуралське, в Верхней Салде и в Заречном»,— поясни генерал-лейтенант Мешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он добавил, что благоприятная ситуация с кадрами наблюдается в Тугулыме, в Сухом Логу, в Артемовске, в Красноуфимске и в Камышлове.

Ранее, в 2024 году, Александр Мешков отмечал, что некомплект личного состава свердловской полиции составляет 3,8 тыс. человек. Главной причиной нехватки кадров он назвал низкую зарплату. По его данным, тогда средняя зарплата полицейского в регионе составляла 70 тыс. руб.

В ходе доклада о деятельности органов внутренних дел в 2024 году генерал-лейтенант Мешков подчеркнул, что общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил Александр Мешков.

Василий Алексеев