В Свердловской области возбудили дела на 50 человек за дискредитацию ВС РФ

За дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и распространение недостоверных сведений (ст. 20.3.3. КоАП РФ) к административной ответственности привлекли 45 человек в Свердловской области за 2024 год, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. «В отношении пяти лиц возбуждены уголовные дела по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ.— "Ъ-Урал")»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Норма о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) вступила в силу в марте 2022 года. Генерал-лейтенант Мешков отмечал, что за 2022 год было составлено 147 административных протоколов за дискредитацию ВС РФ, общая сумма штрафов составила почти 4,4 млн руб. С этим было возбуждено два уголовных дела по ст. 280.3 УК РФ. «Основной вид дискредитации — это размещение сообщений и высказываний в интернете. В последнее время количество таких случаев сократилось в разы. Их было много на первоначальном этапе (после начала специальной военной операции РФ на Украине.— "Ъ-Урал"), после объявления частичной мобилизации. Работа по мониторингу идет совместно с ФСБ, мониторим круглые сутки»,— сказал тогда Александр Мешков.

В ходе доклада о деятельности органов внутренних дел в 2024 году Александр Мешков подчеркнул, что общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев