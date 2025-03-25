Свердловская полиция пресекла более двух тысяч экономических преступлений за год

Полицейские выявили свыше двух тысяч преступлений экономической направленности в Свердловской области за 2024 год, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. Он подчеркнул, что к ответственности привлекли 900 человек. «Из них 500 совершили деяния в категории "тяжкие" и "особо тяжкие"»,— отметил генерал-лейтенант Мешков. Он добавил, что силовики приняли меры по возмещению ущерба на более чем 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Мешков заверил, что ГУ МВД по области и правительство региона ведут «серьезную работу по недопущению фактов коррупции в органах местного самоуправления». «Несмотря на это, в 2024 году имеются случаи возбуждения уголовных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении служащих местного самоуправления. Считаю, что здесь все-таки должна быть отлаженная жесткая система внутриведомственного контроля, позволяющая пресекать коррупционные проявления на ранней стадии»,— подчеркнул он.

В конце сентября 2024 года был задержан и впоследствии арестован мэр Артемовского Константин Трофимов по ч. 4,6 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления в особо крупном размере). В декабре 2024 года также был арестован мэр Дегтярска Вадим Пильников по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вместе с ним его заместитель Андрей Ильин — по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Впоследствии суд смягчил в отношении них меру пресечения и отправил под домашний арест.

Генерал-лейтенант Мешков отметил, что в 2024 году было пресечено 28 махинаций с финансированием национальных проектов. «Остается в зоне пристального внимания сфера оборонно-промышленного комплекса, финансово-кредитная система, внешней экономики, топливно-электрического комплекса и лесной отрасли»,— добавил он.

По словам Александра Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев