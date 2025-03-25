Полиция изъяла 3,5 тысячи незаконных боеприпасов на Среднем Урале в 2024 году

В Свердловской области изъяли из незаконного оборота 3,5 тысячи боеприпасов, 29 килограмм взрывчатых веществ, шесть взрывных устройств и 57 единиц оружия в 2024 году, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. «В нынешних непростых условиях большое значение придаем пресечению незаконного оборота оружия. Только за этот год выявлено 280 таких фактов»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам генерал-лейтенанта Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил Александр Мешков.

Он добавил, что в 2024 году сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности 367 лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ), включая 37 членов этнических группировок. «За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года»,— пояснил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев